Если спонсоры забудут о них.

Совокупный убыток семи стадионов, строящихся к чемпионату мира по футболу, с 2018 по 2020 год может превысить 2,4 миллиарда рублей. Речь идет об аренах в Екатеринбурге, Волгограде, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске, пишет "Коммерсантъ".

Негативный сценарий будет реален, если спонсоры не придут ни на один стадион сразу после мундиаля. Доходы от аренды помещений всех стадионов не будут превышать 300 миллионов в год.

При благоприятном исходе убыток в 2018 году составит 800 миллионов рублей, однако в 2019 году арены начнут приносить прибыль – в совокупности около 300 миллионов рублей.

Стоит напомнить, что чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, передает "Уралинформбюро".