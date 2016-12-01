Покупка офисов в Екатеринбурге потеснила аренду13 февраля в 16:59
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Кризис способствует.
Покупка офиса в Екатеринбурге сегодня выгоднее аренды. По мнению экспертов, искусственное торможение роста цен застройщиками, а также гибкие условий оплаты позволяют, не увеличивая затрат на офис, повысить его класс или сменить съемное помещение на собственное.
"Рынок коммерческой недвижимости во многом повторяет тренды жилья. Непростая экономическая ситуация приводит к сжатию спроса, чтобы конкурировать за клиентов застройщики предлагают выгодные условия оплаты, дополнительные бонусы. Таким образом, платежеспособная аудитория за те же деньги, что и раньше, сегодня может позволить себе больше", – пояснил "Уралинформбюро" директор агентства коммерческой недвижимости "Атомстройкомплекс" Сергей Кравчук.
Один из наиболее востребованных механизмов – беспроцентная рассрочка на офисы. Первоначальный взнос при этом составляет от 20% от стоимости, ежемесячные платежи до окончания срока строительства сопоставимы с арендными. Например, в деловом центре ASK при покупке офиса площадью 24,6 метра ежемесячный платеж составит от 15 тысяч рублей. Остаток суммы можно внести после окончания строительства.
Стоит отметить, что покупатели и арендаторы коммерческой недвижимости в последнее время отдают предпочтение периферийным районам с хорошей транспортной доступностью. По словам Сергея Кравчука, цены на офисы класса В там ниже в среднем на 20%, нежели в центре.
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