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Фан-зона ЧМ-2018 в Екатеринбурге обойдется в 120 миллионов13 февраля в 16:17

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Подрядчик определен.

Контракт на обустройство в Екатеринбурге фан-зоны к чемпионату мира по футболу 2018 года достался ЗАО "Специализированное монтажное управление №5". За 120 с небольшим миллионов рублей компании предстоит выполнить работы на участке в 2,2 гектара в ЦПКиО имени Маяковского, передает "Уралинформбюро".

Фан-зона разместится с северной стороны от детской железной дороги. Согласно контракту, она должна включать основную сцену с медиаэкраном и трибунами (в том числе для VIP-гостей), фуд-корт с торговыми палатками и зоной общепита, медиацентр, велопарковки, биотуалеты и камеру хранения. Фанатский сектор обнесут ограждением, а входы в него оборудуют металлодетекторами.

Первоначально стоимость контракта составляла 128 миллионов рублей, но подрядчик снизил цену почти на 8 миллионов. Работы должны быть завершены к 31 декабря 2017 года.

Стоит отметить, что перечень объектов, где в последние годы работало "СМУ №5" достаточно обширен. Он включает Белоярскую АЭС, Первоуральский новотрубный завод, "Атриум Палас Отель", "Хайят", ККТ "Космос", ЦК "Урал", Дворец правосудия и Храм-на-Крови.

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