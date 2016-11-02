На поставку горно-шахтного оборудования.

В Белово (Кемеровская область) были подписан контракта между ОАО "ММК-УГОЛЬ" и польской компанией FAMUR S.A.

Документ предусматривает поставку очистного механизированного шахтного комплекса FL-10/21-2x3848 для отработки угольных пластов шахты "Чертинская-Коксовая". В тендере также участвовали ведущие мировые производители из Великобритании, Германии, Китая, сообщили "Уралинформбюро" в управления информации, общественных связей и рекламы ОАО "ММК".

Поляки выполнят заказ к июлю 2017 года. "ММК-УГОЛЬ" получит лава-комплект, включающий в себя секции механизированной крепи, лавный конвейер, комбайн, перегружатель с дробилкой, электрооборудование и напорные гидравлические станции. Механизированный комплекс позволит осуществлять отработку маломощных пластов в условиях шахты "Чертинской-Коксовой". Дальнейшее сервисное и гарантийное обслуживание осуществит представительство FAMUR, расположенное в Новокузнецке.

Подписанное соглашение направлено на техпереоснащение шахты "Чертинская-Коксовая", которая добывает коксующийся уголь марки "Ж", необходимый для производства угольного концентрата.

"FAMUR S.A., как компания и бренд, прочно ассоциируется на машиностроительном рынке с качеством, надежностью и большим опытом работы. Мы уверены, что с помощью нового очистного механизированного шахтного комплекса горняки шахты "Чертинская-Коксовая" смогут выйти в 2018 году на уровень добычи угля до 2 миллионов тонн. Для "Чертинской-Коксовой" этот рубеж углепроизводства должен стать рекордным за последние 20 лет", - отметил директор ООО "ММК-УГОЛЬ" Владимир Харченко.

Вице президент по экспорту польской фирмы Иренеуш Комошински подчеркнул, что подписание контракта для их компании - знаковое событие, позволяющее говорить о том, что FAMUR S.A. вновь заявила о себе на кузбасском рынке как один из основных поставщиков угледобывающего оборудования.