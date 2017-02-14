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Сбербанк ищет покупателей для магазинов сети "СуперСтрой"13 февраля в 18:00

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В трех городах.

Сбербанк выставил на продажу торговые точки сети "СуперСтрой" в 3 уральских городах. Самый большой магазин находится в Тюмени на улице Харьковская – 1,8 тысячи "квадратов". В Нижнем Тагиле продается помещение на 719 квадратных метров на Вагоностроителей, в Екатеринбурге – 432 "квадрата" на Фурманова.

Как пояснили "Уралинформбюро" в Уральском банке Сбербанка, объекты недвижимости были в залоге у финорганизации по обязательствам ООО "Арсенал Трейд". "В целях погашения задолженности ООО "Арсенал Трейд" банк имеет право обратить взыскание на заложенное имущество", - уточнили в кредитном учреждении.

"Арсенал трейд" (правопреемник ООО "Трест СКМ") был признан банкротом в начале января этого года. Долг компании перед Сбербанком превышает 470 миллионов рублей.

Сеть "СуперСтрой" входит в холдинг "Трест СКМ", который работал на рынке с 1993 года. В составе компании было 29 магазинов "СуперСтрой" и 3 гипермаркета "СтройАрсенал". В начале этого года стало известно, что депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Брозовский купил шесть магазинов сети "СуперСтрой".

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