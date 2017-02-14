Для российского бездорожья создадут летающий внедорожник13 февраля в 17:53
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С электромотором.
Российские ученые намерены создать летающий автомобиль. Для этого Фонд перспективных исследований объявил конкурс на разработку машины. Отбор будет завершен в марте 2017 года, пишут федеральные СМИ.
Автомобиль будет предназначен для использования на территориях, где не развита дорожная сеть, но возможно перемещение по воздуху. Предполагается, что машиной можно будет управлять как обычным авто. При этом планируется оснащение аппарата автопилотом.
Внедорожник должен будет работать на электромоторе, передает "Уралинформбюро".
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