Завод РМК в Кыштыме поставил рекорд по выпуску медных катодов13 февраля в 18:19
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И снизил потребление ресурсов.
В 2016 году Кыштымский медеэлектролитный завод (входит в Русскую медную компанию - РМК) увеличил объемы производства. При этом ему удалось оптимизировать бизнес-процессы и сократить ресурсопотребление, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.
В цехе электролиза меди изготовлено рекордное за всю историю завода количество медных катодов – 122 миллиона 180 тысячи 612 тонн. Это стало возможным за счет увеличения поставок черновой меди с ЗАО "Карабашмедь" (предприятие РМК). Продолжается поэтапный запуск финской катодосдирочной машины Outotec, что позволило улучшить качество катодов и оптимизировать энергозатраты в процессе производства. Благодаря внедрению водоочистки с помощью керамического фильтра осуществляется подпитка оборотных контуров, снизился расход технической воды и прекратился сброс стоков в выпуск №1.
Медеплавильный цех предприятия стабильно обеспечивал анодами и медным порошком цех электролиза меди, а летом провел капремонт печи Maerz и текущий ремонт анодной печи Ан-1.
Цех производства медной катанки за год выпустил 93 миллиона 729 тысяч 629 тонн товарной продукции, или 21% от общероссийских объемов. По итогам техаудита, проведенного компанией Southwire, составлена программа мероприятий по улучшению качества продукции.
Путем возврата конденсата в котельную КМЭЗа потребление воды для выработки теплоэнергии уменьшилось на 14,2%.
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