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Прохоров выручил 240 миллионов долларов за 3,32% акций "РУСАЛа"Сегодня в 10:43

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Они ушли с большим дисконтом.

Группа "Онэксим" Михаила Прохорова продала на Гонконгской бирже 3,32% акций UC Rusal за 240 миллионов долларов. Об этом пишут "Ведомости", ссылаясь на представителя "Ренессанс капитала" (один из организаторов сделки, завершившейся 13 февраля).

Дисконт к цене закрытия составил 9%. Данные о покупателях не сообщаются, передает "Уралинформбюро".

Ранее появилась информация, что "Онэксим" намерен продать 5% из 17-процентного пакета акций "РУСАЛа" компании Sual Partners Виктора Вексельберга.

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