МУГИСО пустит с молотка "экраны Багарякова"Сегодня в 12:20
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Дата аукциона пока неизвестна.
Фонд имущества Свердловской области готовится к проведению аукциона по продаже восьми светодиодных экранов в Екатеринбурге. Речь идет о двух конструкциях на железнодорожном вокзале, а также по одной на перекрестках Ленина - Восточной, Куйбышева - 8 Марта, Малышева - Розы Люксембург, на Шварца, в районе остановки "Трансагентство" и около кинотеатра "Заря".
Сроки подачи заявок, проведения аукциона и стоимость лотов будет известна позже, сообщили "Уралинформбюро" в Фонде.
Ранее видеоэкраны принадлежали ООО "Медиа Город", которое считалось подконтрольным бывшему первому замруководителя администрации губернатора Алексею Багарякову. Когда чиновник был председателем Корпорации развития Среднего Урала, организация выдала "Медиа Городу" заем на покупку экранов. Выплатить долг компания не смогла - с процентами набежало 165 миллионов рублей.
Весной 2015 года "Медиа Город" был признан банкротом. Его задолженность выкупили Распорядительная дирекция МУГИСО (30%) и екатеринбургское ООО "СтройМонтажУрал" (70%), входящее в девелоперскую Группу компаний "Астра". Сейчас конструкции находятся в хозяйственном ведении дирекции.
Следует напомнить, что изначально экраны использовались для уличного медиаканала "Соль", вокруг которого не утихали скандалы. Мэрия Екатеринбурга всячески боролась с его трансляциями, заявляя, что конструкции установлены незаконно. Их несколько раз пытались снести, но они восстанавливались на прежнем месте. Чуть позже документацию все-таки привели в надлежащий вид.
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