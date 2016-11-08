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Более 600 работников "РН-Пурнефтегаза" борются за звание лучшихСегодня в 11:54

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В своей профессии.

В ООО "РН-Пурнефтегаз" проверяют уровень профессиональных знаний работников. Тестирование охватывает более 600 нефтяников по 12 рабочим и двум инженерно-техническим специальностям.

В течение часа они должны ответить на 40 вопросов, 10 из них – по охране труда, промышленной и пожарной безопасности. Набравшие наибольшее количество баллов примут участие во втором этапе, где им предстоит выполнить не только теоретические, но и практические задания.

Лучшие примут участие в последующих этапах главного корпоративного конкурса НК "Роснефти" – "Лучший по профессии".

Следует отметить, что победителей первого и второго отборочных туров поощрят денежными премиями. Нефтяникам, которые займут призовые места на заключительном этапе смотра-конкурса "Лучший по профессии" выплатят единовременное вознаграждение. За первое место сумма составит 500 000 рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "РН-"Пурнефтегаза".

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