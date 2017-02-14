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Рабочих миасского автозавода "Урал" предупредили о четырехдневкеСегодня в 13:04

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Из-за слабого спроса на большегрузы.

На Миасском автозаводе "Урал" издан приказ о сокращенной рабочей неделе. Один из крупнейших в России производителей полноприводных большегрузов (входит в Группу "ГАЗ") объявил о введении четырехдневки с 10 апреля по 30 сентября 2017 года.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия, поставки ведутся в основном корпоративным клиентам крупными партиями. Велика вероятность неритмичного спроса: объемы продаж то снижаются, то резко растут. Гибкий график работы позволяет перестраивать производство под эти колебания – для оптимизации затрат и сохранения занятости персонала.

"В таких ситуациях работодатель обязан заблаговременно оформлять все необходимые документы и приказы и уведомлять коллектив, что и было сделано на заводе. Но определенности в том, что переход на четырехдневку будет в итоге необходим, а тем более на шесть месяцев, на данный момент нет: решение о переходе "Урала" на сокращенный режим работы не принято, график работы будет определяться в зависимости от ситуации на рынке", - подчеркнула пресс-секретарь "Урала" Римма Булгакова.

Стоит отметить, что с начала года аналогичные проблемы испытывают еще два крупных предприятия Южного Урала - "Катавский цемент" и "Уфалейникель".

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