×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Газовики банкротят "Уралавтоприцеп"Сегодня в 15:29

  • Текст

Путин не помог.

ПАО "Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов "Уралавтоприцеп" может быть признано банкротом. Соответствующее требование в южноуральский арбитраж подала компания "Челябтехгаз", занимающаяся производством и поставкой технических газов.

Иск пока не принят к производству, сумма требований превышает 2,7 миллиона рублей, передает "Уралинформбюро".

Стоит напомнить, что в апреле прошлого года в ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным" сотрудник завода, отец четырех детей Дмитрий Дудкин, пожаловался президенту РФ на трехмесячную задержку зарплаты на предприятии. К разбирательствам подключились СУ СКР и прокуратура Челябинской области. После поднятой шумихи задолженность по зарплате на "Уралавтоприцепе" погасили.

Ранее по теме:
"Уралавтоприцеп" получил иск от Росприроднадзора
Челябинский "Уралавтоприцеп" погасил долги по зарплате
Путин послал следователей на "Уралавтоприцеп"

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"

Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"

Для силовиков и журналистов.

Удручальные кольца

Удручальные кольца

С амуром.

Ученье – свет, нервы и деньги

Ученье – свет, нервы и деньги

Когда закончатся очереди в школы?

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×