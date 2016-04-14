Путин не помог.

ПАО "Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов "Уралавтоприцеп" может быть признано банкротом. Соответствующее требование в южноуральский арбитраж подала компания "Челябтехгаз", занимающаяся производством и поставкой технических газов.

Иск пока не принят к производству, сумма требований превышает 2,7 миллиона рублей, передает "Уралинформбюро".

Стоит напомнить, что в апреле прошлого года в ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным" сотрудник завода, отец четырех детей Дмитрий Дудкин, пожаловался президенту РФ на трехмесячную задержку зарплаты на предприятии. К разбирательствам подключились СУ СКР и прокуратура Челябинской области. После поднятой шумихи задолженность по зарплате на "Уралавтоприцепе" погасили.

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