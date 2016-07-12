Уральцы урезали траты в магазинах почти на 10%14 февраля в 18:40
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После Нового года.
Средний чек жителей УрФО в продуктовых магазинах в январе 2017 года составил 445 рублей - на 9,6% меньше по сравнению с декабрем. Эта сумма в очередной раз оказалась самой низкой среди федеральных округов, приводит данные исследовательский холдинг "Ромир".
В России средний чек похудел на 9,8% - до 533 рублей. Весомее всего сумма расходов сократилась в Южном (491 рублей), Сибирском (447) и Центральном округах (611), где снижение составило 10-19%.
Аналитики называют такое падение традиционным для первого месяца, так как в декабре чек значительно растет в связи с новогодними праздниками, передает "Уралинформбюро".
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