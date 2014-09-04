И провел рабочее совещание.

Президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев 13 февраля 2017 года посетил Тюмень, где провел рабочее совещание с гендиректорами организаций системы компании. Мероприятие, состоявшееся на базе АО "Транснефть – Сибирь" было посвящено запуску магистральных нефтепроводов Заполярье – Пурпе и Куюмба – Тайшет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

В нем участвовали вице-президенты компании "Транснефть" Борис Король и Алексей Сапсай, руководители АО "Транснефть – Сибирь", ООО "Транснефть – Восток", ООО "ЦУП ВСТО", ООО "НИИ "Транснефть", АО "Гипротрубопровод", ООО "Транснефть Надзор", АО "Транснефть - Диаскан", ООО "Транснефтьстрой", АО "Связьтранснефть".

Также Николай Токарев вместе с губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым присутствовал на торжественном мероприятии, приуроченном к вводу в эксплуатацию двух магистральных нефтепроводов.

Президент ПАО "Транснефть" подчеркнул, что последние несколько лет строительные площадки этих объектов были передовой линией производственного фронта.

"Многотысячные коллективы объединили и сконцентрировали свои усилия, чтобы достичь поставленной цели. Трубопроводы строились в сложнейших природно-климатических условиях. Специалисты столкнулись со многими инженерными вызовами и достойно с ними справились. В процессе строительства магистрального нефтепровода Заполярье — Пурпе было найдено много технических решений. В результате сотрудники компании стали лауреатами государственной премии правительства Российской Федерации, более двух десятков инженерно-технических решений, которые использовались для реализации проекта, защищены международными патентами. Очень многое было реализовано впервые. Благодаря вводу этих проектов нефтяники получили возможность осваивать богатейшие нефтеносные регионы", - сказал он.

Владимир Якушев поздравил коллектив с завершением масштабного этапа в деятельности ПАО "Транснефть" и подчеркнул, что со времен формирования уникального топливно-энергетического комплекса на Тюменском Севере специалисты трубопроводного транспорта всегда эффективно решали стратегические государственные задачи.

В торжественной обстановке были вручены награды сотрудникам АО "Транснефть – Сибирь", ООО "Транснефть – Восток", ООО "ЦУП ВСТО", а также представителям подрядных организаций, которые внесли значительный вклад в реализацию инвестпроектов.

Нефтепроводы Заполярье – Пурпе и Куюмба – Тайшет были запущены 18 января 2017 года президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференции из Москвы.

Протяженность нефтепровода Заполярье – Пурпе составляет 488 километров, мощность - 45 миллионов тонн нефти в год. Он является является частью трубопроводной системы Заполярье – Пурпе – Самотлор. Мощность магистрального нефтепровода Куюмба – Тайшет - до 15 миллиона тонн в год, протяженность - 697 километров.

Цели реализации проектов - включение в систему магистральных нефтепроводов РФ новых месторождений в Ямала и Красноярском крае с ресурсным потенциалом в 2 миллиарда тонн нефти, обеспечение транспортировки черного золота на российские НПЗ. Также запуск нефтепроводов позволит расширить возможности для экспорта и диверсифицировать маршруты поставки в направлении стран Азиатско-Тихоокеанского региона.