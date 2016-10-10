На уральских площадках холдинга.

НТМК и КГОК в 2016 году реализовали порядка 100 мероприятий, направленных на улучшение условий труда работников. Вложения ЕВРАЗа составили около 140 миллионов рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга.

На фабрике окускования Качканарского ГОКа были установлены мощные крышные вентиляторы. Новое оборудование позволило снизить уровень запыленности на складе цеха шихтоподготовки, а также сократить выбросы пыли в атмосферу.

Отдельное внимание было уделено повышению безопасности работ на железных дорогах своей сети. КГОК модернизировал освещение на станции "Агломерационная": здесь установили высокомачтовые опоры, металлогалогеновые светильники и прожекторы со специальной оптикой, которая рассеивает свет на участки большой протяженности, а также на узкие проходы между вагонами.

На железных дорогах НТМК обновили фонари естественного освещения, на шести станциях провели косметический ремонт и поставили новые окна. Для работников фасонно-литейного и коксового цехов Нижнетагильского комбината открылись обновленные столовые.

В лабораториях обоих уральских предприятий ЕВРАЗа заработали аспирационные установки – они очищают воздух от вредных примесей при проведении испытаний. Кроме того, в течение года были отремонтированы около километра крыш на бытовых и промышленных зданиях, а также проведен ремонт в душевых и санузлах.

Благодаря реализованным мерам улучшились условия труда 2,5 тысячи сотрудников НТМК и КГОКа.