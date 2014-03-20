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Чиновники договорились о повышении НДССегодня в 11:38

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И снижении страховых взносов.

Минэкономразвития и Минфин РФ предлагают снизить налоги на труд, компенсировав ростом косвенных. Это необходимо для перезапуска экономического роста России.

Чиновники рассматривают разные варианты. Основным является снижение страховых взносов с 30% до 21% и повышение НДС с 18% до 21%. Рассматриваются и другие доли - 20/22, 21/22, 22/22. Это приведет к выпадению доходов от 160 до 682 миллиардов рублей, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

По данным издания, инициатором изменений выступил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Министр финансов Антон Силуанов решение поддержал, передает "Уралинформбюро".

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