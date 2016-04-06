На ближайшие три года.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил прогнозный план приватизации федерального имущества на 2017-2019 годы. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

На Урале будет продано более 40 организаций или долей в них, больше всего – в Свердловской области. Здесь пустят с молотка 25 предприятий, в их числе типография "Уральский рабочий" (планируется продать 100% акций), Свердловская топливная компания, Свердловская киностудия (75% минус одна акция), Уральский электромеханический завод, племенной птицеводческий завод "Свердловский" (100%), хладокомбинат "Норд" (49%), "МРСК Урала" (3,71%), УБРиР (5000 акций), Институт "Уралгипроруда" (34,1%)

На Южном Урале планируется приватизировать четыре предприятия: "Старт" (100%), Челябинский дом печати (100%), Южно-Уральский трест транспортного строительства (21%) и Челябинский механический завод (25,5%).



В Тюменской области продадут шесть организаций: ТИКОМ (100%), "Омсктрансстрой" (25,5%), "Стройтранс № 1" (100%), Тюменский дом печати (100%), Тюменская дезинфекционная станция (100%) и Племенной завод "Учебно-опытное хозяйство государственного аграрного университета Северного Зауралья" (100%).

100% акций пяти предприятий уйдут с молотка в Пермском крае: "Кунгурское по племенной работе", "Чусовскагропромхимия", Племенной конный завод "Куединский", "Маг", Издательско-полиграфический комплекс "Звезда".

В Курганской области планируется продать только Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования (100% уставного капитала).

Всего в плане приватизации - 477 акционерных обществ, находящихся в федеральной собственности, 298 федеральных ГУПов, доли участия РФ в 10 ООО и более 1000 объектов другого госимущества. Ожидается, что ежегодно от продажи бюджет будет получать 5,6 миллиарда рублей.