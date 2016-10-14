Производителя минеральной воды "Архыз" записали в банкротыСегодня в 12:50
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Из-за долга в 1,8 миллиарда.
ЗАО "Висма", занимающееся розливом минеральной воды "Архыз", "Ессентуки", "Долина Нартов", признано банкротом. Открыта процедура конкурсного производства. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Карачаево-Черкесии, передает "Уралинформбюро".
Иск о несостоятельности подало ООО "Гудвилл-А" из-за долга в 765,2 тысячи рублей. В декабре 2015 года была введена процедура наблюдения.
Самыми крупными кредиторами стали Сбербанк и ООО "Дельта", которым "Висма" задолжала 963,3 миллиона рублей и 843,3 миллиона соответственно.
Стоит отметить, что банкротом ранее требовали признать генерального директора и совладельца ЗАО "Висма" Валерия Герюгова, однако суд в иске отказал.
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