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Экс-директор "Рефтинской" напросился на увеличение долга на 60 миллионовСегодня в 12:18

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Настояв на экспертизе.

Свердловский арбитраж удовлетворил ходатайство МУГИСО об увеличении суммы требований к экс-директору птицефабрики "Рефтинская" Владимиру Вальчуку. Если ранее министерство пыталось взыскать 131,7 миллиона, то сейчас – 191,6 миллиона, передает "Уралинформбюро".

Заявление о взыскании было подано ведомством еще в июне 2016 года после того, как расследование уголовного дела в отношении Вальчука было прекращено по амнистии. Он обвинялся в том, что заключал договоры на поставку сырья для комбикормов по завышенным ценам. Ему вменялась ч.1 ст.201 УК РФ (использование полномочий вопреки законным интересам организации с целью извлечения выгоды для себя). Тогда МУГИСО решило взыскать нанесенный казне ущерб в рамках гражданского производства.

Рассмотрение дела несколько раз откладывалось. Для разрешения спора Вальчук ходатайствовал о проведении экспертизы. Сотрудники московского ЗАО "Российская оценка" должны были проанализировать деятельность Вальчука на посту руководителя фабрики. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МУГИСО, по ее результатам выяснилось, что сумма ущерба заметно больше, чем предполагалось ранее. В связи с этим министерство увеличило размер требований.

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