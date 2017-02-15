2017 года.

Антипинский НПЗ, базовый актив Группы компаний "Новый Поток" (New Stream Group), по итогам января 2017 года увеличил на 20% производство автомобильного дизельного топлива стандарта Евро-5 по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

В первом месяце нового года НПЗ произвел 214 тысяч тонн ДТ стандарта Евро-5, тогда как в январе прошлого – 179 тысяч тонн. При этом почти в 3,5 раза возрос объем выпускаемой серы газовой технической гранулированной – 2,2 тысячи тонн, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте по связям с общественностью АО "Новый Поток".

В январе 2017 года произошло незначительное снижение производства сжиженных углеводородных газов – 1,5 тысячи тонн и прямогонного бензина – 103 тысячи тонн (105 тысяч тонн в январе 2016 года). Между тем в первом месяце этого года на 30% вырос выход светлых нефтепродуктов: 65% от общего объема переработки, тогда как в 2016 году этот показатель составлял 50%.

Всего в январе нового года было переработано 610 тысяч тонн нефти (в январе 2016 года – 692 тысячи тонн). Как отметил президент Группы компаний "Новый Поток" Дмитрий Мазуров, снижение объемов переработки связано с сокращением издержек, в частности, с отказом от поставки нефти железнодорожным транспортом, а также с увеличением глубины переработки в связи с вводом в эксплуатацию осенью 2016 года установок глубокой переработки мазута.

Группа компаний "Новый Поток" (New Stream Group) учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. Она владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В New Stream Group также входят компании, предоставляющие услуги в сфере консалтинга, инжиниринга и управления инвестициями. В целях развития детского и юношеского спорта, инициирования и продвижения социально значимых и благотворительных проектов в регионах присутствия в 2014 году в составе Группы создана Региональная общественная организация "Новый Поток".

Базовым нефтеперерабатывающим активом New Stream Group является Антипинский НПЗ, установленная мощность переработки которого превышает 9 миллионов тонн в год. Глубина переработки достигла рекордных для России 98%, что позволило предприятию полностью отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефтепроводу и продуктопроводу. Качество дизельного топлива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5. В I полугодии 2017 года на заводе начнется производство бензинов стандарта Евро-5.