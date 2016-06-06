Увеличившись в 2,6 раза.

За 2016 год Магнитогорский меткомбинат выручил 5,63 миллиарда долларов США. Это на 3,6% ниже показателя предыдущего года.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ОАО "ММК", такая динамика связана с более низкими ценами реализации. Снижение составило 20 долларов США на тонну.

Показатель EBITDA увеличился на 17,3% - до 1,9 миллиарда долларов.

Чистая прибыль достигла 1,11 миллиарда долларов США. Это более чем в 2,6 раза выше показателя предыдущего года.