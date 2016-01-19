"Роснефть" сохранила лидерство по добыче нефтиСегодня в 17:49
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По итогам 2016 года.
В 2016 году ПАО "НК "Роснефть" поставило новый рекорд добычи углеводородов – 265 миллионов тонн нефтяного эквивалента. Добыча жидких углеводородов увеличилась на 3,6% - до 210 миллиона тонн, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.
Объем эксплуатационного бурения вырос на 35% до 9,3 миллиона метров. Новым рекордом для компании стал ввод более 2 600 новых скважин (+43%).
Добыча газа составила 67,1 миллиарда кубометров (+7,3%). В результате "Роснефть" опередила "Новатэк", став крупнейшим независимым производителем голубого топлива в стране.
Рост объемов газодобычи был обеспечен запуском второй очереди Ново-Уренгойской установки комплексной подготовки газа и газового конденсата "Роспана" и 3 скважин на Северной оконечности месторождения Чайво на шельфе острова Сахалин. Проекты пришлись на конец 2015-2016 годов. Также свою роль сыграли введение установки подготовки газа на Барсуковском месторождении "РН-Пурнефтегаза" и реализация проекта развития добычи газа на Хадырьяхинском месторождении "Сибнефтегаза".
Следует отметить, что в течение 2016 года "Роснефть" успешно реализовывала стратегию по привлечению в российские проекты лидеров мировой нефтегазовой отрасли.
Ярким примером является участие индийских партнеров в освоении восточносибирских месторождений. "Роснефть" в сжатые сроки завершила реализацию проекта по созданию уникального международного энергетического хаба на базе так называемого Ванкорского кластера. Доля индийских госкомпаний в нём составила 49,9%. "Роснефть" при этом сохранила мажоритарную долю в капитале, контроль над операционной деятельностью общества, а также 100% контроль над общей инфраструктурой кластера.
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