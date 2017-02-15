"Роснефть" в 2016 году нарастила добычу газа на 7,3%Сегодня в 16:45
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До 67,1 миллиарда кубов.
По итогам 2016 года объем добычи углеводородов компанией "Роснефть" по сравнению с 2015 годом увеличился на 4,3% и достиг уровня 265,2 миллиона тонн нефтяного эквивалента.
Добыча газа увеличилась на 7,3% и составила 67,1 миллиарда кубометров. Рост обеспечен в том числе благодаря запуску второй очереди Ново-Уренгойской установки комплексной подготовки газа и газового конденсата АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ", дочернего общества НК "Роснефть".
По итогам 2016 года Роспан увеличил добычу газа по сравнению с 2015 годом на 46% - до 6,2 миллиарда кубометров, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия. Объем добычи газового конденсата вырос более чем на 48%, превысив 1,2 миллиона тонн. Производительность УКПГиК доведена до 11 миллионов кубометров в сутки по товарному газу и до 1750 тонн по стабильному газовому конденсату.
Улучшить основные производственные показатели удалось и за счет наращивания числа операций гидроразрыва пласта по технологии создания высокопроводящих трещин на лицензионных участках, что обеспечило высокие дебиты скважин.
Если объем эксплуатационного бурения в НК "Роснефть" за 2016 год вырос на 35%, до 9,3 миллиона метров, то в Роспане общий фонд действующих эксплуатационных скважин расширился на 24% по сравнению с прошлым годом и в настоящее время составляет 82 единицы.
В рамках газовой стратегии НК "Роснефть" Роспан ведет на Восточно-Уренгойском лицензионном участке строительство нового комплекса по подготовке и переработке газа и газового конденсата, железнодорожной эстакады с товарным парком для перевалки сжиженных углеводородных газов (СПБТ), установки подготовки нефти и другой производственной инфраструктуры. С запуском этих объектов годовой объем добычи газа предприятием перешагнет отметку в 19 миллиардов кубометров, газового конденсата и СПБТ - 5 и 1,2 миллиона тонн соответственно.
На строительной площадке установлено крупнотоннажное оборудование: колонны деэтанизации и стабилизации конденсата, изготовленные на российских предприятиях по индивидуальным техническим проектам, учитывающим особенности сырья и процессы его переработки. В 2017 году планируется завоз еще четырех линий оборудования.
Кроме того, Роспан приступил к строительству на Восточно-Уренгойском ЛУ новой газотурбинной электростанции мощностью 105 МВт, которая будет обеспечивать электроэнергией объекты добычи, подготовки и транспортировки нефти, газа и газового конденсата.
Что касается жидких углеводородов, то в 2016 году НК "Роснефть" нарастила их добычу на 3,6%, до 210 миллионов тонн. Одним из важных позитивных факторов стала интеграция активов ПАО АНК "Башнефть".
Поставлен рекорд по вводу новых скважин - 2,6 тысячи (+43%), с долей горизонтальных скважин 32%. Собственный буровой сервис "Роснефти" стабильно занимает более 50% в общем объеме проходки.
Уровень полезного использования попутного нефтяного газа в 2016 году вырос до 90% против 87,9% годом ранее.
Компания активно проводила сейсмические работы на суше и шельфе – годовой рост превысил 58%. Благодаря геологоразведке открыто 127 залежей и 13 месторождений с запасами АВ1С1+B2С2 на уровне 207 миллионов тонн нефтяного эквивалента.
Ожидаемый прирост запасов промышленных категорий АВ1С1 от ГРР составляет 322 миллиона тонн нефтяного эквивалента.
На российских НПЗ "Роснефти" в 2016 году переработано 87,5 миллиона тонн (в 2015-м - 84,7 миллиона), на зарубежных - 12,8 миллиона тонн (+4,8%).
За счет оптимизации работы отечественных НПЗ выход светлых нефтепродуктов увеличился на 1,3%, достигнув 56,6%, а глубина переработки составила 5,5%. Производство мазута снизилось на 14,9% при одновременном росте выпуска бензина и дизтоплива класса Евро-5 до 31,1 миллиона тонн (+55,6% к предыдущему году).
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