Югорскую авиакомпанию продали со скидкой в 50%Сегодня в 17:45
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За 27,95 миллиона.
Росимущество продало 100% акций югорской авиакомпании "Урайавиа" за минимальную цену 27,95 миллиона рублей при начальной стоимости в 55,9 миллиона рублей.
Покупателем стало ООО "Торговый дом "ПиП". Как сообщил "Интерфаксу" владелец ТД Алексей Протащук, деятельность авиакомпании планируется восстановить - отремонтировать вертолеты и получить сертификат эксплуатанта.
Росимущество уже несколько раз безуспешно выставляло предприятие на торги, передает "Уралинформбюро". В 2018 году авиакомпанию пытались сбыть за 243,74 миллиона рублей, однако покупателей не нашлось и цена была снижена до 55,9 миллиона.
Сертификат эксплуатанта у "Урайавиа" был отозвал в октябре 2011 года. Причиной стало несоответствие сертификационным требованиям, что было выявлено во время проверки Росавиации.
Парк авиакомпании состоит из 7 вертолетов Ми-8Т.
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