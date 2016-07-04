За 27,95 миллиона.

Росимущество продало 100% акций югорской авиакомпании "Урайавиа" за минимальную цену 27,95 миллиона рублей при начальной стоимости в 55,9 миллиона рублей.

Покупателем стало ООО "Торговый дом "ПиП". Как сообщил "Интерфаксу" владелец ТД Алексей Протащук, деятельность авиакомпании планируется восстановить - отремонтировать вертолеты и получить сертификат эксплуатанта.

Росимущество уже несколько раз безуспешно выставляло предприятие на торги, передает "Уралинформбюро". В 2018 году авиакомпанию пытались сбыть за 243,74 миллиона рублей, однако покупателей не нашлось и цена была снижена до 55,9 миллиона.

Сертификат эксплуатанта у "Урайавиа" был отозвал в октябре 2011 года. Причиной стало несоответствие сертификационным требованиям, что было выявлено во время проверки Росавиации.

Парк авиакомпании состоит из 7 вертолетов Ми-8Т.