×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Югорскую авиакомпанию продали со скидкой в 50%Сегодня в 17:45

  • Текст

За 27,95 миллиона.

Росимущество продало 100% акций югорской авиакомпании "Урайавиа" за минимальную цену 27,95 миллиона рублей при начальной стоимости в 55,9 миллиона рублей.

Покупателем стало ООО "Торговый дом "ПиП". Как сообщил "Интерфаксу" владелец ТД Алексей Протащук, деятельность авиакомпании планируется восстановить - отремонтировать вертолеты и получить сертификат эксплуатанта.

Росимущество уже несколько раз безуспешно выставляло предприятие на торги, передает "Уралинформбюро". В 2018 году авиакомпанию пытались сбыть за 243,74 миллиона рублей, однако покупателей не нашлось и цена была снижена до 55,9 миллиона.

Сертификат эксплуатанта у "Урайавиа" был отозвал в октябре 2011 года. Причиной стало несоответствие сертификационным требованиям, что было выявлено во время проверки Росавиации.

Парк авиакомпании состоит из 7 вертолетов Ми-8Т.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку

Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку

Ему на смену прочат банкира-чекиста.

Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"

Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"

Для силовиков и журналистов.

Удручальные кольца

Удручальные кольца

С амуром.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×