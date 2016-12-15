На предбанкротный "Екатеринбургэнерго" накинулись десятки компанийСегодня в 18:17
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Всем нужны деньги.
К МУП "Екатеринбургэнерго", в отношении которого в данный момент рассматривается иск о банкротстве, поступают заявления от десятков компаний. Все они требуют расчета по долгам.
Согласно картотеке Арбитражного суда Свердловской области, с начала 2017 года претензии озвучили 14 компаний. Так, УК "Орджоникидзевская" требует перечислить 221 тысячу рублей, "Эталон", - 1,2 миллиона, "Тепломонтаж" - 2,4 миллиона. По многим искам сумма претензий неизвестна.
Самые крупные долги у МУПа перед "Екатеринбургэнергосбытом" (29 миллионов рублей) и "Уралсевергазом" (почти 30 миллионов рублей), передает "Уралинформбюро".
Стоит добавить, что летом 2015 года МУП слился со Свердловской теплоснабжающей компанией в ЕТК. Оперативную деятельность объединенная компания начала летом 2016 года.
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