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По старым отвалам на Урале 20 лет плачет госпрограммаСегодня в 18:14

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А они все копятся.

Свердловской области нужна государственная программа по ликвидации ранее накопленного экологического ущерба. Она обсуждается 20 лет, но так и не принята, отметила глава общественного совета регионального Минприроды, профессор УрГЭУ Галина Пахальчак на круглом столе по промэкологии 16 февраля, передает корреспондент "Уралинформбюро".

"Мы очень ждали утверждения программы еще в 2013 году, который тоже был Годом экологии, подавали свои инициативы. Все тогда хлопали в ладоши, кричали "ура", федеральный министр обещал… Сегодня мы понуждаем бизнес ликвидировать ущерб, накопленный госпредприятиями, поэтому государство должно помогать. Если уж не вкладывать бюджетные средства, то предоставлять налоговые каникулы. Это предусмотрено законом – можно уменьшать размер платы на сумму природоохранных затрат. Но механизма до сих пор нет, и ничего реально не делается", – посетовала Г. Пахальчак.

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