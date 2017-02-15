×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"Экраны Багарякова" в Екатеринбурге оценили в 9 миллионовСегодня в 18:06

  • Текст

Готовьтесь к торгам.

Аукцион по продаже светодиодных экранов в Екатеринбурге состоится 14 марта 2017 года. За восемь конструкций Фонд имущества Свердловской области намерен выручить порядка 9 миллионов рублей, передает "Уралинформбюро".

Речь идет о двух экранах около железнодорожного вокзала, а также по одному на перекрестках Ленина - Восточная, Куйбышева - 8 Марта, Малышева - Розы Люксембург, на Шварца, в районе остановки "Трансагентство" и около кинотеатра "Заря".

Стоит напомнить, что ранее видеоэкраны принадлежали ООО "Медиа Город", которое считалось подконтрольным Алексею Багарякову. Когда этот чиновник был председателем Набсовета Корпорации развития Среднего Урала, организация выдала "Медиа Городу" 145 миллионов рублей на покупку экранов. Вернуть долг компания не смогла.

"Медиа Город" был признан банкротом весной 2015 года. Его задолженность выкупили Распорядительная дирекция МУГИСО (30%) и екатеринбургское ООО "СтройМонтажУрал" (70%), входящее в девелоперскую Группу компаний "Астра". Сейчас конструкции находятся в хозяйственном ведении дирекции Мингосимущества.

Следует напомнить, что изначально экраны использовались для уличного медиаканала "Соль". Против этой агитдеятельности активно выступала мэрия Екатеринбурга, заявляя, что конструкции установлены незаконно.

Ранее по теме:
МУГИСО пустит с молотка "экраны Багарякова"
"Экраны Багарякова" зажгут по-тунгусовски

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку

Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку

Ему на смену прочат банкира-чекиста.

Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"

Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"

Для силовиков и журналистов.

Удручальные кольца

Удручальные кольца

С амуром.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×