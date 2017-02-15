Готовьтесь к торгам.

Аукцион по продаже светодиодных экранов в Екатеринбурге состоится 14 марта 2017 года. За восемь конструкций Фонд имущества Свердловской области намерен выручить порядка 9 миллионов рублей, передает "Уралинформбюро".

Речь идет о двух экранах около железнодорожного вокзала, а также по одному на перекрестках Ленина - Восточная, Куйбышева - 8 Марта, Малышева - Розы Люксембург, на Шварца, в районе остановки "Трансагентство" и около кинотеатра "Заря".

Стоит напомнить, что ранее видеоэкраны принадлежали ООО "Медиа Город", которое считалось подконтрольным Алексею Багарякову. Когда этот чиновник был председателем Набсовета Корпорации развития Среднего Урала, организация выдала "Медиа Городу" 145 миллионов рублей на покупку экранов. Вернуть долг компания не смогла.

"Медиа Город" был признан банкротом весной 2015 года. Его задолженность выкупили Распорядительная дирекция МУГИСО (30%) и екатеринбургское ООО "СтройМонтажУрал" (70%), входящее в девелоперскую Группу компаний "Астра". Сейчас конструкции находятся в хозяйственном ведении дирекции Мингосимущества.

Следует напомнить, что изначально экраны использовались для уличного медиаканала "Соль". Против этой агитдеятельности активно выступала мэрия Екатеринбурга, заявляя, что конструкции установлены незаконно.

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