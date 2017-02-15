×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Российскую ювелирку "закодируют"Сегодня в 19:26

  • Текст

В 2018 году.

На российских ювелирных изделиях могут появиться индивидуальные электронные коды. Нововведение планируется осуществить в рамках программы Евразийской экономической комиссии в 2018 году, пишет RT.

При этом электронная маркировка коснется не только России, но и Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Кроме ювелирных украшений, контрольно-идентификационными кодами будут снабжены лекарства и обувь.

Как предполагают в Евразийской экономической комиссии, при сканировании QR-кода на украшении покупатель сможет проверить его подлинность. Также он получит подробную информацию, из каких металлов и драгоценных камней изделие было сделано.

Подобный метод уже активно применяется при маркировке шуб, передает "Уралинформбюро".

Новости по теме:
Вставай, в России заклеймённый!

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку

Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку

Ему на смену прочат банкира-чекиста.

Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"

Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"

Для силовиков и журналистов.

Удручальные кольца

Удручальные кольца

С амуром.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×