В 2018 году.

На российских ювелирных изделиях могут появиться индивидуальные электронные коды. Нововведение планируется осуществить в рамках программы Евразийской экономической комиссии в 2018 году, пишет RT.

При этом электронная маркировка коснется не только России, но и Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Кроме ювелирных украшений, контрольно-идентификационными кодами будут снабжены лекарства и обувь.

Как предполагают в Евразийской экономической комиссии, при сканировании QR-кода на украшении покупатель сможет проверить его подлинность. Также он получит подробную информацию, из каких металлов и драгоценных камней изделие было сделано.

Подобный метод уже активно применяется при маркировке шуб, передает "Уралинформбюро".

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