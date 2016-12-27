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На Украине введен режим ЧС в энергетикеСегодня в 10:09

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Из-за дефицита угля.

Власти Украины ввели режим чрезвычайной ситуации из-за дефицита угля после блокады активистами поставок из Донбасса. Он рассчитан на один-два месяца.

На сегодняшний день запасы антрацита на складах электростанций страны составляют 842 тысячи тонн. Этого хватит только на 40 суток. Министр энергетики Незалежной Игорь Насалик не исключил веерные отключения потребителей электроэнергии, передает "Уралинформбюро".

По словам главы Фонда энергетических стратегий Украины Дмитрия Марунича, вряд ли страна будет закупать уголь за рубежом – в России и ЮАР цена довольно высока. Из Донбасса он шел по цене в 80 долларов за тонну.

Стоит напомнить, что 25 января представители украинских добровольческих батальонов заблокировали движение грузовых поездов с углем из неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Изначально действия объяснялись борьбой с контрабандой, однако потом протестующие стали требовать прекращения торговых связей с ДНР и ЛНР, пишут федеральные СМИ.

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