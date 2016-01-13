"Закону Яровой" дадут отсрочку до 2019 годаСегодня в 13:24
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Ради его обкатки в пилотной зоне.
17 февраля 2017 года вице-премьер РФ Аркадий Дворкович проведет совещание в кабмине по реализации "закона Яровой". На встрече планируется обсудить поправки, подготовленные экспертной группой при открытом правительстве, пишут "Ведомости" со ссылкой на собственные источники.
В частности, предлагается исключить из перечня подлежащей хранению информации так называемый избыточный трафик: интернет-видео, IPTV и другой подобный контент. Наибольшую ценность представляют текстовые и голосовые сообщения.
Также рекомендуется рассмотреть возможность поэтапного введения сроков хранения данных и создания пилотной площадки на сетях одного из операторов связи. При этом "закон Яровой" придется отодвинуть на 2019 год. В поддержку создания пилотной зоны уже высказались МТС и "МегаФон".
В экспертном заключении уточняются ежегодные затраты операторов на реализацию закона - порядка 100 миллиардов рублей. Ранее в МТС озвучивали цифру в 400 миллиардов, передает "Уралинформбюро".
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