Марийский НПЗ увеличил переработку нефти на 4%Сегодня в 11:58
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До 147 тысяч тонн в месяц.
По итогам января 2017 года Марийский НПЗ, один из двух нефтеперерабатывающих активов ГК "Новый Поток", показал рост всех производственных показателей.
Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте по связям с общественностью холдинга, общий объем переработки НПЗ составил 147 тысяч тонн нефти (+4%). В первом месяце 2016 года он достигал 142 тысячи тонн. На 10% выросло производство бензина газового стабильного - с 12,9 до 14,2 тысячи тонн. Выпуск моторных топлив увеличился на 2% - с 50 до 51 тысячи тонн.
Благодаря модернизации оборудования, совершенствованию технологических процессов на 14% сократились технологические потери. На 5% снижено потребление производимого топлива на собственные нужды.
В 2 раза увеличился объем отгружаемых нефтепродуктов на автоналивном комплексе, на котором в минувшем месяце был введен новый пост налива. В январе 2017 года в автоцистерны отгружено 47 тысяч тонн продукции (против 22 тысячи тонн в январе 2016 года).
Кроме того, рост на 38% показал и объем нефтепродуктов, отгружаемых в железнодорожные цистерны. В январе 2017 года показатель составил 73 тысячи тонн, в январе 2016 года – 53 тысячи тонн.
Группа компаний "Новый Поток" (New Stream Group) учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. Группа владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В New Stream Group также входят компании, предоставляющие услуги в сфере консалтинга, инжиниринга и управления инвестициями. В целях развития детского и юношеского спорта, инициирования и продвижения социально значимых и благотворительных проектов в регионах присутствия в 2014 году в составе Группы создана Региональная общественная организация "Новый Поток".
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