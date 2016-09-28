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Российским авиаперевозчикам грозят многомиллионные искиСегодня в 14:54

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Из-за присоединения к Монреальской конвенции.

В России значительно вырастут размеры компенсаций клиентам авиакомпаний. Это связано с присоединением РФ к Монреальской конвенции по воздушным перевозкам. Оно произойдет в ближайшее время, сообщают "Известия".

В случае гибели и причинения вреда здоровью пассажира родственники смогут получить от перевозчика до 8,8 миллиона рублей. Сейчас максимальная сумма компенсации составляет 2 миллиона рублей.

За утрату багажа клиенты вправе будут потребовать до 1,5 тысячи рублей за килограмм (сейчас 600 рублей за килограмм). В 88,5 тысячи рублей будет оцениваться единица ручной клади (вместо нынешних 11 тысяч).

Задержка рейса обойдется авиакомпании в 367 тысяч рублей. Сейчас она составляет 25% от МРОТ за каждый час задержки, но не более половины стоимости билета.

Кроме того, по новым правилам, пострадавший пассажир сможет подать иск в отношении перевозчика по своему месту жительства, передает "Уралинформбюро".

Стоит добавить, что Монреальская конвенция была принята в 1999 году. Ее участниками являются более 130 стран.

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