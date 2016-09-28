Российским авиаперевозчикам грозят многомиллионные искиСегодня в 14:54
- Текст
Из-за присоединения к Монреальской конвенции.
В России значительно вырастут размеры компенсаций клиентам авиакомпаний. Это связано с присоединением РФ к Монреальской конвенции по воздушным перевозкам. Оно произойдет в ближайшее время, сообщают "Известия".
В случае гибели и причинения вреда здоровью пассажира родственники смогут получить от перевозчика до 8,8 миллиона рублей. Сейчас максимальная сумма компенсации составляет 2 миллиона рублей.
За утрату багажа клиенты вправе будут потребовать до 1,5 тысячи рублей за килограмм (сейчас 600 рублей за килограмм). В 88,5 тысячи рублей будет оцениваться единица ручной клади (вместо нынешних 11 тысяч).
Задержка рейса обойдется авиакомпании в 367 тысяч рублей. Сейчас она составляет 25% от МРОТ за каждый час задержки, но не более половины стоимости билета.
Кроме того, по новым правилам, пострадавший пассажир сможет подать иск в отношении перевозчика по своему месту жительства, передает "Уралинформбюро".
Стоит добавить, что Монреальская конвенция была принята в 1999 году. Ее участниками являются более 130 стран.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 15:59
Холманских отказался от участия в губернаторских выборах
Без приказа от президента.Сегодня в 15:50
В Югре на дорогу с парковки выкатилась машина с детьми
Пока их мать была в магазине.Сегодня в 15:39
Бюджетные места в вузах "растворятся" через 10 лет
Под наплывом студентов.Сегодня в 15:33
Тюменцу грозит 12 лет тюрьмы за развращение школьниц
Суд не за горами.Сегодня в 15:28
Югорчанка пойдет под суд за "гастроли" трио проституток
Ей грозит 5 лет колонии.Сегодня в 15:25
Мошенники скупают у россиян банковские карты
В преступных целях.Сегодня в 15:19
Свердловские суды берегут подозреваемых от СИЗО
Из гуманизма.Сегодня в 15:12
В Екатеринбурге рецидивисты с ножом напали на таксиста
Одного задержали.Сегодня в 14:54
Российским авиаперевозчикам грозят многомиллионные иски
Из-за присоединения к Монреальской конвенции.Сегодня в 14:46
15-летняя екатеринбурженка повредила в школе позвоночник
Ее госпитализировали.Сегодня в 14:31
Реализации основного проекта "Корпорации Развития" помешал Керченский мост
Деньги ушли в Крым.Сегодня в 14:26
Пьяный тюменец устроил тройное ДТП
Пострадал мужчина.Сегодня в 14:21
Центральный стадион в Екатеринбурге будет охранять Росгвардия
До конца строительства.Сегодня в 14:09
Челябинец набросился на кардиолога с ножом
Медика спас коллега.Сегодня в 14:03
Главам свердловских муниципалитетов грозят отставки
Из-за срыва программы переселения из ветхих домов.
-
28 сентября 2016 в 13:37
Покалеченный в ДТП южноуралец отсудил 800 тысяч у перевозчика
Он оказался прикован к инвалидной коляске.09 августа 2016 в 15:59
Прокуратура проверит застрявшую в Кольцово "Россию"
Пассажиры ждали вылета в Ларнаку 7 часов.11 июля 2016 в 13:23
В самолет "ЮТэйр" до Сочи не влезли 26 сургутян
Из-за замены борта.23 июня 2016 в 16:25
Крым обзаведется собственной авиакомпанией
К концу года.10 июня 2016 в 10:04
Задержки Pegas Fly в Кольцово зацепили Крым
Вылет задерживается на 5 часов.23 мая 2016 в 18:00
Лоукостер "Победа" прекращает полеты в Екатеринбург
Из Санкт-Петербурга.
Главные новости
- Сегодня в 15:12В Екатеринбурге рецидивисты с ножом напали на таксиста
- Сегодня в 14:03Главам свердловских муниципалитетов грозят отставки
- Сегодня в 13:427-летняя тюменка сломала позвоночник в батутном центре
- Сегодня в 13:39В Екатеринбурге школьник упал на рельсы в метро
- Сегодня в 13:35У свердловчанина в руках взорвалась "кукла-бомба"
Аналитика
Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку
Ему на смену прочат банкира-чекиста.
Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"
Для силовиков и журналистов.
Удручальные кольца
С амуром.