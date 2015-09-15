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Реализации основного проекта "Корпорации Развития" помешал Керченский мостСегодня в 14:31

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Деньги ушли в Крым.

На своей пресс-конференции по итогам 2016 года полпред президента в УрФО Игорь Холманских обозначил дальнейшую судьбу "Корпорации Развития" и ее основного проекта – Северного широтного хода. По его мнению, работы необходимо продолжать – это вопрос нацбезопасности, а СШХ забуксовал потому, что значительные бюджетные средства ушли на сооружение Керченского моста, сообщает "Уралинформбюро"

"Проект требует серьезных вливаний. Один только мостовой переход оценивается в 80 миллиардов рублей – это двухлетний бюджет Курганской области, для сравнения. А к нему еще железнодорожные пути вести надо. Когда в 2006 году он задумывался, никто не знал, что придет 2015 год и начнет реализовываться такой проект, как Керченский мост, и средства туда будут привлекаться", - пояснил И.Холманских.

Ранее по теме:
Корпорация в наказание

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