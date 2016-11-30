ФСК ЕЭС готовит югорскую подстанцию "Вектор" к запуску16 февраля в 16:49
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Оборудование поставлено под рабочую нагрузку.
ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") поставила под рабочую нагрузку оборудование новой подстанции 220 кВ "Вектор" в Ханты-Мансийском автономном округе.
Объект обеспечит электроэнергией потребителей Нефтеюганского энергорайона и подключение производственных мощностей нефтедобывающего предприятия "РН-Юганскнефтегаз" ("Роснефть").
На подстанции построены открытые распределительные устройства (РУ) 110 и 220 кВ, закрытое РУ 35 кВ, общеподстанционный пункт управления. Также установлены два автотрансформатора 220/110 кВ и два трансформатора 110/35 кВ общей мощностью 250 МВА и 126 МВА соответственно.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, к энергосистеме "Вектор" подключен двухцепными заходами от линии электропередачи 220 кВ "Пыть-Ях – Усть-Балык" протяженностью 20,8 километра.
Следует отметить, что постановка оборудования под рабочую нагрузку – один из заключительных этапов проверки работоспособности подстанции.
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