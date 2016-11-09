×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"Газпром добыча Ямбург" подбил итоги Года охраны трудаСегодня в 12:35

  • Текст

Объявленный ПАО "Газпром".

В "Газпром добыча Ямбург" прошло совещание по итогам работы в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности в 2016 году. Последний был объявлен в ПАО "Газпром" Годом охраны труда.

Мероприятие собрало руководителей структурных подразделений Общества, представителей профсоюзных комитетов, специалистов по охране труда и промышленной безопасности, а также сотрудников федеральной противопожарной службы.

Первый заместитель гендиректора ООО "Газпром добыча Ямбург" Олег Николаев отметил, что в течение год было реализован целый комплекс мероприятий по охране труда. В этом списке снегоходный пробег, молодежная научно-практическая конференция.

По словам О.Николаева, предприятие было отмечено золотой медаль и дипломом лауреата всероссийского конкурса "Здоровье и безопасность". Два сотрудника ООО "Газпром добыча Ямбург" стали лучшими уполномоченными по охране труда в ПАО "Газпром".

Было отмечено, что в 2016 году в компании не допущены случаи смертельного травматизма работников, а также случаи профзаболеваний. На опасных производственных объектах Общества не произошло аварий и инцидентов, сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ "Газпром добыча Ямбург".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Свинья общественного согласия

Свинья общественного согласия

Беспокоит Владимира Путина.

Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку

Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку

Ему на смену прочат банкира-чекиста.

Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"

Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"

Для силовиков и журналистов.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×