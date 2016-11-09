"Газпром добыча Ямбург" подбил итоги Года охраны трудаСегодня в 12:35
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Объявленный ПАО "Газпром".
В "Газпром добыча Ямбург" прошло совещание по итогам работы в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности в 2016 году. Последний был объявлен в ПАО "Газпром" Годом охраны труда.
Мероприятие собрало руководителей структурных подразделений Общества, представителей профсоюзных комитетов, специалистов по охране труда и промышленной безопасности, а также сотрудников федеральной противопожарной службы.
Первый заместитель гендиректора ООО "Газпром добыча Ямбург" Олег Николаев отметил, что в течение год было реализован целый комплекс мероприятий по охране труда. В этом списке снегоходный пробег, молодежная научно-практическая конференция.
По словам О.Николаева, предприятие было отмечено золотой медаль и дипломом лауреата всероссийского конкурса "Здоровье и безопасность". Два сотрудника ООО "Газпром добыча Ямбург" стали лучшими уполномоченными по охране труда в ПАО "Газпром".
Было отмечено, что в 2016 году в компании не допущены случаи смертельного травматизма работников, а также случаи профзаболеваний. На опасных производственных объектах Общества не произошло аварий и инцидентов, сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ "Газпром добыча Ямбург".
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