Объявленный ПАО "Газпром".

В "Газпром добыча Ямбург" прошло совещание по итогам работы в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности в 2016 году. Последний был объявлен в ПАО "Газпром" Годом охраны труда.

Мероприятие собрало руководителей структурных подразделений Общества, представителей профсоюзных комитетов, специалистов по охране труда и промышленной безопасности, а также сотрудников федеральной противопожарной службы.

Первый заместитель гендиректора ООО "Газпром добыча Ямбург" Олег Николаев отметил, что в течение год было реализован целый комплекс мероприятий по охране труда. В этом списке снегоходный пробег, молодежная научно-практическая конференция.

По словам О.Николаева, предприятие было отмечено золотой медаль и дипломом лауреата всероссийского конкурса "Здоровье и безопасность". Два сотрудника ООО "Газпром добыча Ямбург" стали лучшими уполномоченными по охране труда в ПАО "Газпром".

Было отмечено, что в 2016 году в компании не допущены случаи смертельного травматизма работников, а также случаи профзаболеваний. На опасных производственных объектах Общества не произошло аварий и инцидентов, сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ "Газпром добыча Ямбург".