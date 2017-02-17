Это первый аукцион для Малышевского рудника.

Впервые изумруды с Малышевского рудника выставляются на аукцион. Лот из более сотни очищенных от породы кристаллов весом от 14 граммов до 1,7 килограмма будет предложен покупателям 20 февраля 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью ОП "Малышева". В целом самоцветы потянули на 2,261 килограмма.

Торги пройдут на электронной площадке АО "Биржа "Санкт-Петербург". Начальная цена - 3,259 миллиона рублей. Шаг аукциона составляет 5%. Несколько компаний уже подали заявки на участие.

Уральские изумруды отличаются желтоватым оттенком и высоко ценятся на мировом рынке, но раньше сделки по их продаже держались в большом секрете.