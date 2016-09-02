Пенсионный фонд недосчитался 7% поступленийСегодня в 11:35
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В сравнении с прошлым годом.
В январе 2017 года сборы в Пенсионный фонд РФ сократились на 7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года - с 198 миллиардов до 184 миллиардов рублей, передают федеральные СМИ.
Стоит отметить, что этот показатель оказался ниже планового на 13% - ожидалось, что поступления в ПФР составят 211,6 миллиарда рублей.
Несмотря на снижение поступлений, все пенсии в январе выплачены в полном объеме. Дефицит Пенсионного фонда покрывается за счет средств федерального бюджета.
С 1 февраля страховые пенсии увеличились на 5,4% в соответствии с уровнем инфляции. Их средний размер в 2017 году составит 13620 рублей, передает "Уралинформбюро".
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