В сравнении с прошлым годом.

В январе 2017 года сборы в Пенсионный фонд РФ сократились на 7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года - с 198 миллиардов до 184 миллиардов рублей, передают федеральные СМИ.

Стоит отметить, что этот показатель оказался ниже планового на 13% - ожидалось, что поступления в ПФР составят 211,6 миллиарда рублей.

Несмотря на снижение поступлений, все пенсии в январе выплачены в полном объеме. Дефицит Пенсионного фонда покрывается за счет средств федерального бюджета.

С 1 февраля страховые пенсии увеличились на 5,4% в соответствии с уровнем инфляции. Их средний размер в 2017 году составит 13620 рублей, передает "Уралинформбюро".