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Суд дал добро на арест топ-менеджера SamsungСегодня в 10:35

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По делу о коррупции.

Суд Сеула выдал ордер на арест замглавы Samsung Electronics Ли Джэ Ёна, отказавшись отправлять под стражу президента компании Сан Джин Пака. Топ-менеджер причастен к крупному коррупционному скандалу, в котором замешана президент Южной Кореи Пак Кын Хе.

Арестовать руководителей Samsung Electronics потребовала специальная прокуратура после того, как предыдущая попытка ареста Ли Джэ Ёна была заблокирована судом. Оба обвиняются во взяточничестве и других преступлениях.

По версии следствия, в 2015 году Ли Джэ Ён одобрил перевод на счета немецкой фирмы, принадлежавшей подруге президента страны Чхве Сун Силь, 22 миллиардов вон (18,3 миллиона долларов). Это могла быть плата за поддержку слияния двух филиалов Samsung в обход закона.

Чхве Сун Силь обвиняют в давлении на десятки крупнейших компаний из корыстных соображений. В деле фигурирует сумма в 77,4 миллиарда вон (65,6 миллиона долларов). Сейчас она находится под арестом. Кроме того, помощника президента Чон Хо Сонг обвинили в передаче Чхве Сун Силь секретной информации.

В начале декабря парламент проголосовал за импичмент Пак Кын Хе. Решение в течение полугода должен утвердить Конституционный суд Республики.

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