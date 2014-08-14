Последний перевод уйдет Боснии и Герцеговину.

Россия завершает выплату внешних долгов Советского Союза. Последний транш в размере 125,2 миллиона долларов будет переведен Боснии и Герцеговине, пишет "Известия" со ссылкой на источники.

Как сообщили в Минфине РФ, долг СССР будет закрыт до конца года. Средства на погашение возьмут из бюджета – на эти цели заложено 512,3 миллиарда рублей. Соглашение будет подписано министерством от имени правительства, транш перечислят в течение 45 дней после его ратификации.

В феврале этого года был погашен долг перед Македонией в размере 60,6 миллиона долларов. В 2015 году Китаю выплатили 400,97 миллиона швейцарских франков, Чехия в 2013-ом получила 3,6 миллиарда долларов, Черногория - 18 миллионов, Финляндия - 30 миллионов. В 2006 году Парижскому клубу перечислили 23,7 миллиарда долларов. А в 2000 году был погашен царский долг перед Францией, погашения которого Париж ждал более 100 лет.