×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Коллекторы возьмутся за должников по-крупномуСегодня в 13:21

  • Текст

Объединившись.

На российском рынке выбивания долгов может появиться мощная консолидированная структура. Компанию "Руссколлектор", входящую в топ-10, купил владелец крупного коллекторского агентства АКФ Вадим Арсеньев, пишет "Коммерсантъ".

По данным источников издания, бизнесмен планирует объединить свои приобретения и в дальнейшем наращивать активы.

Момент для совершения сделок выбран удачно, считают эксперты. 1 января 2017 года вступил в силу закон о защите прав физлиц при возврате просроченной задолженности. Привлекательность коллекторского бизнеса и до этого была невелика из-за роста "плохих" долгов, а теперь вовсе упала, и многие собственники готовы избавиться от него по дешевке.

Расчет Арсеньева на успех имеет под собой почву. Так, глава надзирающей за коллекторами Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Артур Парфенчиков не исключает, что в строгий закон будут внесены поправки. Кроме того, взыскателям могут разрешить сбор долгов не только перед финучреждениями, но и перед государством, передает "Уралинформбюро".

Ранее по теме:
Российских коллекторов взяли в ежовые рукавицы

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Свинья общественного согласия

Свинья общественного согласия

Беспокоит Владимира Путина.

Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку

Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку

Ему на смену прочат банкира-чекиста.

Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"

Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"

Для силовиков и журналистов.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×