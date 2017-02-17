Коллекторы возьмутся за должников по-крупномуСегодня в 13:21
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Объединившись.
На российском рынке выбивания долгов может появиться мощная консолидированная структура. Компанию "Руссколлектор", входящую в топ-10, купил владелец крупного коллекторского агентства АКФ Вадим Арсеньев, пишет "Коммерсантъ".
По данным источников издания, бизнесмен планирует объединить свои приобретения и в дальнейшем наращивать активы.
Момент для совершения сделок выбран удачно, считают эксперты. 1 января 2017 года вступил в силу закон о защите прав физлиц при возврате просроченной задолженности. Привлекательность коллекторского бизнеса и до этого была невелика из-за роста "плохих" долгов, а теперь вовсе упала, и многие собственники готовы избавиться от него по дешевке.
Расчет Арсеньева на успех имеет под собой почву. Так, глава надзирающей за коллекторами Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Артур Парфенчиков не исключает, что в строгий закон будут внесены поправки. Кроме того, взыскателям могут разрешить сбор долгов не только перед финучреждениями, но и перед государством, передает "Уралинформбюро".
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