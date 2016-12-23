Инфляция в России опустилась ниже 5%Сегодня в 18:06
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Экономика пошла в рост.
Темпы инфляции в России продолжают снижаться. В феврале этого года показатель в годовом выражении пробил психологическую отметку в 5%. На 13 февраля показатель составил 4,72%, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он напомнил, что по итогам прошлого года удалось добиться рекордно низкой инфляции - 5,4% - при прогнозе в 6,1%, передает "Уралинформбюро".
Оказались лучше и другие показатели экономики. К примеру, растет промышленность, сельское хозяйство и деловая активность, отметил Путин. При этом уровень безработицы – невысокий, пишут федеральные СМИ.
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