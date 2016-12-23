×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Инфляция в России опустилась ниже 5%Сегодня в 18:06

  • Текст

Экономика пошла в рост.

Темпы инфляции в России продолжают снижаться. В феврале этого года показатель в годовом выражении пробил психологическую отметку в 5%. На 13 февраля показатель составил 4,72%, заявил президент РФ Владимир Путин.

Он напомнил, что по итогам прошлого года удалось добиться рекордно низкой инфляции - 5,4% - при прогнозе в 6,1%, передает "Уралинформбюро".

Оказались лучше и другие показатели экономики. К примеру, растет промышленность, сельское хозяйство и деловая активность, отметил Путин. При этом уровень безработицы – невысокий, пишут федеральные СМИ.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Свинья общественного согласия

Свинья общественного согласия

Беспокоит Владимира Путина.

Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку

Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку

Ему на смену прочат банкира-чекиста.

Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"

Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"

Для силовиков и журналистов.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×