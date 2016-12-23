Экономика пошла в рост.

Темпы инфляции в России продолжают снижаться. В феврале этого года показатель в годовом выражении пробил психологическую отметку в 5%. На 13 февраля показатель составил 4,72%, заявил президент РФ Владимир Путин.

Он напомнил, что по итогам прошлого года удалось добиться рекордно низкой инфляции - 5,4% - при прогнозе в 6,1%, передает "Уралинформбюро".

Оказались лучше и другие показатели экономики. К примеру, растет промышленность, сельское хозяйство и деловая активность, отметил Путин. При этом уровень безработицы – невысокий, пишут федеральные СМИ.