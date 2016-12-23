"Почта России" грозит поднять тарифыСегодня в 17:02
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На уровень инфляции.
"Почта России" увеличит тарифы на пересылку писем, заявил гендиректор "Почты России" Дмитрий Страшнов.
По его словам, госпредприятие ориентируется на уровень инфляции. "Это вопрос, который решается совместно с ФАС", - уточнил Страшнов.
В настоящее время стоимость пересылки по России простого письма при оплате марками составляет 19 рублей, заказного письма - 37 рублей, письма с объявленной ценностью - 90 рублей, передает "Уралинформбюро".
Стоит отметить, что уровень инфляции по итогам 2016 года составил 5,4%. ЦБ прогнозирует, что показатель будет держаться на уровне 4% в 2017-2019 годах.
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