И юбилей всей отрасли.

17 февраля коллектив "ВСМПО-Ависма" празднует день рождения российской титановой отрасли. Ровно 60 лет назад в Верхней Салде был выплавлен первый слиток "крылатого" металла, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации.

Первый слиток салдинского титана. Музей истории ВСМПО. Фото: пресс-служба корпорации "ВСМПО-Ависма"

Сегодня у ВСМПО самый мощный парк плавильных агрегатов в рамках одной промплощадки, солидный банк ноу-хау. Одна из находок салдинцев – технология гарнисажного переплава, оптимизирующая прочностные свойства металла.

Если 20 лет назад двое рабочих наблюдали за процессом плавки через оптическую систему зеркал и матовых экранов, куда проецировалось изображение, то сейчас каждую операцию отслеживает автоматика.

Слитки производятся преимущественно весом около 5 тонн, хотя есть техническая возможность делать гиганты втрое тяжелее. Несколько лет назад 15-тонники были выпущены для российских судостроителей. При необходимости предприятие готово обеспечить титаном потребности Военно-морского флота России.

Слиток Д 1200, масса 15 тонн. Цех №32, март 1976 года. Фото: пресс-служба корпорации "ВСМПО-Ависма"

Но основное внимание корпорация фокусирует на нуждах авиастроения. В 2001 году специалисты ВСМПО создали высокопрочный сплав VST 5553 для лайнеров Boeing. Благодаря ему упрощена технология изготовления ряда штамповок, улучшились механические свойства изделий. Повторить этот успех не удалось никому в мире. На основе сплава VST 5553 разработаны детали узлов "самолета мечты" – Boeing787. Дальновидная стратегия позволяет сдерживать натиск конкурентов, прежде всего из США и Китая.

В сотрудничестве с отраслевыми институтами ВСМПО осваивает технологии производства изделий из интерметаллидов – сплавов на основе титана, ниобия и алюминия. Высокая жаропрочность расширяет область их применения в более "горячих" зонах авиационного двигателя. Научный поиск ведется и по принципиально новому направлению – аддитивным технологиям. Накоплен опыт в сфере изготовления титанового порошка и печати изделий методом послойного синтеза.

"Наш салдинский титан постоянно совершенствует свои свойства и расширяет сферы применения: летит в космос, работает в недрах земли, опускается в океанские глубины, строит, двигает турбины, возит, лечит... Сегодня мы, нынешнее поколение заводчан, с глубоким почтением и благодарностью говорим "Спасибо!" создателям первого слитка", - отметил в поздравительном слове генеральный директор корпорации "ВСМПО-Ависма" Михаил Воеводин.