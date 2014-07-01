Мозговой центр "МРСК Урала" оценили китайские студентыСегодня в 17:09
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И их российские сокурсники.
Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" посетила группа студентов Уральского федерального университета (УрФУ).
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе сетевой компании, делегация состояла из учащихся Зимней технической школы Ассоциации техуниверситетов России и Китая. Они совершили экскурсию в Центр управления сетями, контролирующий работу линий электропередачи 110 кВ на Среднем Урале.
Гостям рассказали о роли диспетчеров и возможностях интеллектуальной системы PSI control, которая делает расчеты электрических режимов при создании ремонтных схем или ликвидации аварий, следит за последовательностью переключений и в случае нарушений выдает сообщение о запрете операций. Это исключает влияние человеческого фактора, в том числе при устранении технологических сбоев.
Стоит отметить, что "МРСК Урала" и крупнейший вуз региона связывает давнее сотрудничество в исследовательской и образовательной сфере. Одно из совместных начинаний - базовая кафедра "Электроэнергетика" в подразделении УрФУ - Уральском энергетическом институте. Обучение ведется по направлениям "Релейная защита и автоматика" и "Электрические сети", студенты ежегодно проходят практику в компании.
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