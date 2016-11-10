ОПЕК подкосила бюджет ЮгрыСегодня в 10:48
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Округ ушел в минус.
По итогам 2016 года ранее благополучная Югра пополнила список дефицитных регионов. Округ ушел в минус на 9,1 миллиарда рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на отчет Счетной палаты.
Регион подкосили низкие цены на нефть и сокращение ее добычи по результатам договоренности с ОПЕК, считает завкафедрой региональной экономики и экономической географии ВШЭ Алексей Скопин. По соглашению с ОПЕК с 1 января Россия сократила нефтедобычу на 300 тысяч баррелей в сутки.
Стоит отметить, что по итогам года список дефицитных пополнили и другие экономически сильные регионы, среди которых Санкт-Петербург (дефицит - 19,3 миллиарда рублей), Севастополь (3,5 миллиарда) и Сахалинская область (3,3 миллиарда), передает "Уралинформбюро".
Северную столицу разоряет подготовка к Чемпионату мира по футболу в 2018 году. В Севастополе идет масштабная реконструкция города, а Сахалинская область также пострадала от соглашения с ОПЕК.
При этом в целом ситуация улучшается - дефицит консолидированных бюджетов субъектов РФ сократился до 12,5 миллиарда рублей.
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