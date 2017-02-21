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"Транснефть – Сибирь" выполнила комплекс мероприятий по экобезопасности20 февраля в 14:26

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В 2016 году.

В 2016 году АО "Транснефть – Сибирь" реализовало комплекс мероприятий в области экологической безопасности. Для восполнения водных биоресурсов в реки Обь-Иртышского бассейна было выпущено более 1,8 миллиона штук молоди муксуна, чира, сига-пыжьяна и пеляди. На эти цели было направлено около 8,5 миллиона рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

Восполнение биологических ресурсов при проведении плановых ремонтных работ, реконструкции нефтепроводов в местах пересечения с водными преградами является неотъемлемой частью экополитики компании. Представители государственных природоохранных органов, присутствовавшие при выпуске молоди, признали удовлетворительным уровень организации и проведения учета, а также состояние мальков.

В 2017 году продолжилось оснащение производственных объектов "Транснефть – Сибири" специальной техникой и материалами, применяемыми при ликвидации последствий аварийных разливов нефти. Были приобретены 1280 погонных метров боновых заграждений, 32 емкости временного хранения нефти, 540 килограммов сорбента, 2 установки для сжигания отходов.

Дополнительно в рамках реализации проекта строительства магистрального нефтепровода Заполярье – Пурпе было закуплено 5 установок для сжигания отходов, 12 нефтесборщиков.

По программе внедрения НИОКР приобрели экологически чистый торфоминеральный гидрофобный самоутилизирующейся нефтяной биосорбент, а также препарат для биоремедиации нефтезагрязненных почв для климатических условий Крайнего Севера.

Сейчас на объектах АО "Транснефть – Сибирь" эксплуатируется 36 очистных сооружений сточных вод, в том числе 24 - биологической очистки, 12 - производственно-дождевых сточных вод.

В прошлом году взято на анализ более 13 190 проб объектов окружающей среды - питьевая и сточная вода, почва, воздух. Основной объем (по 11 036 пробам) выполнен эко-аналитическими лабораториями акционерного общества. Остальные передавались на исследование сторонних и государственных аналитических лабораторий. Эколого-аналитический контроль окружающей среды на объектах предприятия производился в соответствии с утвержденными планами.

Экологическая безопасность и рациональное природопользование – одно из приоритетных направлений деятельности АО "Транснефть – Сибирь". Успешная реализация программ Системы экоменеджмента (СЭМ) ежегодно подтверждается инспекционным аудитом. В 2016 году действующий сертификат СЭМ был проверен и признан соответствующим.

Эксперты российского отделения по сертификации систем управления "DQS" отметили, что система менеджмента АО "Транснефть – Сибирь" результативна, выполняет все действующие требования в данной области, а также находится в процессе постоянного улучшения. В апреле 2017 года состоится инспекционный аудит СЭМ АО "Транснефть – Сибирь".

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