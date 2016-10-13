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На Среднем Урале банкротят страховую компанию депутата Савельева20 февраля в 15:11

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Из-за 600-тысячного долга.

Екатеринбургское АО "Страховая компания "Выручим!" может быть признано банкротом. Соответствующий иск в свердловский арбитраж подал индивидуальный предприниматель Станислав Саляев. Сумма требований составляет почти 660 тысяч рублей, передает "Уралинформбюро".

В декабре прошлого года суд удовлетворил иск Саляева о взыскании со страховой компании 644 тысяч рублей долга за ремонт транспортного средства. По открытым данным, на ИП Саляев оформлен автосервис "Ангара" в Екатеринбурге.

СК "Выручим!" входит в инвестиционную компанию "AVS Group" и считается подконтрольной депутату Законодательного собрания Валерию Савельеву.

Как пояснил "Уралинформбюро" генеральный директор СК "Выручим!" Дмитрий Киреев, долг образовался из-за технического сбоя системы учета платежей контрагентам. По его словам, вместо подачи банкротного иска мужчина мог бы обратиться со своим исполнительным листом непосредственно в банк, где находится расчетный счет СК. Однако этого сделано не было. Кроме того, Киреев отметил, что банкротство страховой компании невозможно по фактическим и юридическим причинам. Во-первых, слишком мала сумма требований. Во-вторых, о несостоятельности СК может заявить только Центробанк как регулятор. У физических и юридических лиц таких прав нет, добавил он.

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