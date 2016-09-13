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Донбасс закусил российским мясом20 февраля в 16:13

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И запил пивом.

Украина вошла в число крупнейших импортеров мяса и пива из России. По данным "Ведомостей", поставки пенного напитка увеличились в 2016 году в 1,5 раза, а мяса – практически с нуля до 47,9 тонны.

Интересно, что на Украине с 2015 года действует продуктовое эмбарго в отношении РФ. По данным Госслужбы статистики Незалежной, импорт мяса из России в январе-ноябре 2016 года сократился в 40 раз. Похожая ситуация сложилась по пиву.

По всей вероятности, продукты питания поставляются в непризнанные ДНР и ЛНР. Украинские службы не просчитывают товарооборот народных республик, а российская статистика по-прежнему фиксирует их как украинские территории, передает "Уралинформбюро".

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