Донбасс закусил российским мясом20 февраля в 16:13
- Текст
И запил пивом.
Украина вошла в число крупнейших импортеров мяса и пива из России. По данным "Ведомостей", поставки пенного напитка увеличились в 2016 году в 1,5 раза, а мяса – практически с нуля до 47,9 тонны.
Интересно, что на Украине с 2015 года действует продуктовое эмбарго в отношении РФ. По данным Госслужбы статистики Незалежной, импорт мяса из России в январе-ноябре 2016 года сократился в 40 раз. Похожая ситуация сложилась по пиву.
По всей вероятности, продукты питания поставляются в непризнанные ДНР и ЛНР. Украинские службы не просчитывают товарооборот народных республик, а российская статистика по-прежнему фиксирует их как украинские территории, передает "Уралинформбюро".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 10:12
ГК "Новый Поток" приняла участие в выставке "Нефть.Газ.Энерго"
Во второй раз.Сегодня в 10:05
Кредиты на деревню дедушке
На новый лад.Сегодня в 09:51
Екатеринбуржцы со Старой Сортировки провели ночь без тепла
Из-за коммунальной аварии.Сегодня в 09:37
Россиянам запретят тратить наличные
На машины и квартиры.Сегодня в 09:18
В Екатеринбурге в дилерском центре Lexus сгорели 6 иномарок
Ночью.Сегодня в 09:17
НК "Новый Поток" подписала соглашение с лучшим профильным вузом
Чтобы подготовить кадры.Сегодня в 09:09
В России "отменили" досрочные выборы президента
Торопиться некуда.Сегодня в 08:49
На Медведева повесили подростковые суициды
По заданию Путина.Сегодня в 08:31
Екатеринбург остался без главного архитектора
Тимур Абдуллаев покинул свой пост.Сегодня в 08:12
Посол России в ООН Виталий Чуркин скончался от сердечного приступа
За день до своего 65-летия.Сегодня в 07:53
В Екатеринбурге автоледи сбила коляску с младенцем
И женщину.20 февраля в 20:35
В Екатеринбурге на затопленной улице столкнулись 4 автобуса
Движение затруднено.20 февраля в 20:22
Фигуранту дела о гибели 11 детей в Югре смягчили обвинение
Он больше не виновник ДТП.20 февраля в 19:41
Курганец получил 14 лет колонии за убийство друга-колясочника
Он заколотил его палкой.20 февраля в 19:24
В ДТП под Богдановичем погибли 3 человека
В том числе 7-летний мальчик.
-
13 сентября 2016 в 08:40
Россия залила Донбасс пивом
В обход эмбарго.21 декабря 2014 в 13:01
Десятый гуманитарный конвой прибыл к границе с Донбассом
В грузовиках свыше 400 тысяч тонн груза.08 февраля в 12:36
В Донецке погиб командир ополчения Гиви
В результате взрыва.24 августа 2016 в 13:39
СКР завел дело на министра обороны Украины
И ряд высокопоставленных военных.10 июня 2015 в 17:03
ДНР и ЛНР хотят присоединиться к России
По примеру Крыма.22 февраля 2015 в 09:14
Обмен пленными между Украиной и ополченцами завершится к 5 марта
Процесс стартовал 21 февраля.08 февраля 2015 в 09:50
Украина ждет "мирную видеоконференцию" 8 февраля
Путина, Меркель, Олланда и Порошенко.23 октября 2014 в 17:48
Ополченцы возьмут под контроль Донбасс
Сторонам не удалось сохранить "режим тишины".07 сентября 2014 в 11:18
Донецкая и Луганская республики будут узаконены
В особом статусе.01 сентября 2014 в 17:59
ЛНР и ДНР потребовали от Киева признать их особый статус
В обмен они пообещали сохранить единство Украины.
Главные новости
- Сегодня в 10:05Кредиты на деревню дедушке
- Сегодня в 09:37Россиянам запретят тратить наличные
- Сегодня в 09:09В России "отменили" досрочные выборы президента
- Сегодня в 08:49На Медведева повесили подростковые суициды
- Сегодня в 08:31Екатеринбург остался без главного архитектора
Аналитика
Кредиты на деревню дедушке
На новый лад.
Партия хаоса
Генератор безвластия.
Свинья общественного согласия
Беспокоит Владимира Путина.