ФСК ЕЭС реконструировала ЛЭП "Белоярская АЭС – Мраморная"20 февраля в 15:37
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Выдающую мощность атомной электростанции.
ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") закончила реконструкцию линии электропередачи 220 кВ "Белоярская АЭС – Мраморная", которая выдает мощность атомной электростанции.
На линии установили 4 новые опоры. Также были заменены дефектные стойки железобетонных опор. Параллельно расширялись просеки и убирались деревья, угрожающие падением на провода ЛЭП, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.
Линия электропередачи 220 кВ "Белоярская АЭС – Мраморная" работает с 1984 года. Энергообъект обеспечивает выдачу электроэнергии от Белоярской АЭС и Аргаяшской ТЭЦ в Челябинскую энергосистему. Кроме того, ЛЭП обеспечивает связь между Свердловским и Челябинским энергорегионами.
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