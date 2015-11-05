×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


ФСК ЕЭС реконструировала ЛЭП "Белоярская АЭС – Мраморная"20 февраля в 15:37

  • Текст

Выдающую мощность атомной электростанции.

ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") закончила реконструкцию линии электропередачи 220 кВ "Белоярская АЭС – Мраморная", которая выдает мощность атомной электростанции.

На линии установили 4 новые опоры. Также были заменены дефектные стойки железобетонных опор. Параллельно расширялись просеки и убирались деревья, угрожающие падением на провода ЛЭП, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

Линия электропередачи 220 кВ "Белоярская АЭС – Мраморная" работает с 1984 года. Энергообъект обеспечивает выдачу электроэнергии от Белоярской АЭС и Аргаяшской ТЭЦ в Челябинскую энергосистему. Кроме того, ЛЭП обеспечивает связь между Свердловским и Челябинским энергорегионами.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Кредиты на деревню дедушке

Кредиты на деревню дедушке

На новый лад.

Партия хаоса

Партия хаоса

Генератор безвластия.

Свинья общественного согласия

Свинья общественного согласия

Беспокоит Владимира Путина.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×