Роспан собрал молодых специалистов на "гимнастику для ума"21 февраля в 12:36
- Текст
Конференция принесла богатые плоды.
Молодые специалисты АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" выступили на научно-технической конференции. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия, традиционно было представлено множество направлений: геология и разработка месторождений, метрология и IT, экология, промбезопасность и другие.
Изюминкой стало участие учеников Роснефть-класса, выбравших не по годам серьезные темы. Так, Рустам Шадиев предложил использовать дирижабли для транспортировки бурового оборудования.
Один из победителей, ведущий специалист Александр Черноскутов, рассказал о технологии, которая позволит не завозить моторное топливо на труднодоступные месторождения, а получать его для собственных нужд из конденсата, добываемого там же.
Идей за многие годы внедрено немало. После каждой конференции собирается комиссия во главе с генеральным директором, проводится анализ проектов, отраслевые руководители дают свои заключения о возможности реализации. Иногда требуются дополнительные финансовые вложения.
Довольны уровнем работ остались и члены жюри. Несмотря на период отчетности на предприятии, и наставники, и участники находят время, чтобы подготовить качественные проекты.
"Все предложения интересные и полезные. Понятно, что по масштабу они различаются: у экономистов одни, у производственников другие, но все они направлены на улучшение наших процессов, повышение эффективности работы предприятия. Кроме того, это обмен знаниями, ведь в одной секции участвуют сотрудники из разных отраслей. Гимнастика ума – она полезна всем", – делится заместитель генерального директора по экономике, председатель комиссии в секции "Экономика и финансы"Александр Мошкин.
У авторов лучших докладов есть шанс выступить на кустовой конференции в Тюмени, а затем на московской. Не исключено, что идеи роспановцев окажутся полезны для всей компании "Роснефть".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
21 февраля в 20:18
Главу Верх-Исетского района Екатеринбурга увезли на допрос
После нескольких часов обысков.21 февраля в 20:01
Южноуралец случайно зарезал нападавшего
Ему грозит 2 года.21 февраля в 19:45
В Кургане автобус протаранил легковушку - погиб человек
Еще двое пострадали.21 февраля в 19:21
Пермяк отделался "условкой" за истязание 8-летнего пасынка
Он издевался над ребенком больше полугода.21 февраля в 19:20
Екатеринбуржцы развели более 100 свалок
В черте города.21 февраля в 19:18
Гребенщиков закатил бесплатный концерт в Тюмени
По традиции.21 февраля в 19:17
Суд обязал руководство гимназии №9 взяться за здание
По требованию прокуратуры.21 февраля в 19:16
Трассу М5 "Урал" закрыли из-за непогоды
На несколько часов.21 февраля в 18:58
В центре Екатеринбурга ограбили прохожего
Подозреваемый задержан.21 февраля в 18:48
В свердловском Уставном суде оспаривают право депутатов выбирать мэров
Протестующие подали голос в Дегтярске.21 февраля в 18:43
В Екатеринбурге на коляску с ребенком упала снежная глыба
Мальчик получил травму головы.21 февраля в 18:36
Стюардессы подали в суд на "Аэрофлот" за "толстых и страшных"
Сотрудниц "рассортировали" по внешности.21 февраля в 18:28
Уральские политики почтили память погибших в ВОВ
Возложением цветов.21 февраля в 18:20
Екатеринбуржец отсудил 40 тысяч за сорванный концерт Павла Воли
Организаторы не спешат раскошеливаться.21 февраля в 18:15
На Среднем Урале изуродованный труп собаки выбросили у детсада
С пса сняли шкуру и отрубили лапы.
Главные новости
- 21 февраля в 20:18Главу Верх-Исетского района Екатеринбурга увезли на допрос
- 21 февраля в 18:43В Екатеринбурге на коляску с ребенком упала снежная глыба
- 21 февраля в 16:42Екатеринбургскую телебашню выставили на продажу
- 21 февраля в 15:58Зауралец пытался сбыть в Екатеринбурге 1,5 килограмма "синтетики"
- 21 февраля в 15:04Натворили. Как шизофрению лечат пластилином
Аналитика
Натворили. Как шизофрению лечат пластилином
В больнице №6.
С квитанцией в "неотложку"
Отправляются пенсионеры.
Кредиты на деревню дедушке
На новый лад.