Конференция принесла богатые плоды.

Молодые специалисты АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" выступили на научно-технической конференции. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия, традиционно было представлено множество направлений: геология и разработка месторождений, метрология и IT, экология, промбезопасность и другие.

Изюминкой стало участие учеников Роснефть-класса, выбравших не по годам серьезные темы. Так, Рустам Шадиев предложил использовать дирижабли для транспортировки бурового оборудования.

Один из победителей, ведущий специалист Александр Черноскутов, рассказал о технологии, которая позволит не завозить моторное топливо на труднодоступные месторождения, а получать его для собственных нужд из конденсата, добываемого там же.

Идей за многие годы внедрено немало. После каждой конференции собирается комиссия во главе с генеральным директором, проводится анализ проектов, отраслевые руководители дают свои заключения о возможности реализации. Иногда требуются дополнительные финансовые вложения.

Довольны уровнем работ остались и члены жюри. Несмотря на период отчетности на предприятии, и наставники, и участники находят время, чтобы подготовить качественные проекты.

"Все предложения интересные и полезные. Понятно, что по масштабу они различаются: у экономистов одни, у производственников другие, но все они направлены на улучшение наших процессов, повышение эффективности работы предприятия. Кроме того, это обмен знаниями, ведь в одной секции участвуют сотрудники из разных отраслей. Гимнастика ума – она полезна всем", – делится заместитель генерального директора по экономике, председатель комиссии в секции "Экономика и финансы"Александр Мошкин.

У авторов лучших докладов есть шанс выступить на кустовой конференции в Тюмени, а затем на московской. Не исключено, что идеи роспановцев окажутся полезны для всей компании "Роснефть".